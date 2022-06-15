Уфа, 15 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Сергей Томаров. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба клуба.

Anatol Эмблема футбольного клуба «Уфа»

Отмечается, что Томаров будет готовить команду на первом учебно-тренировочном сборе в Аше (Челябинская область). В тренерский штаб команды также вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер вратарей Ринат Камалов.

Томаров уже работал в структуре «Уфы» старшим тренером, был и. о. наставника основной команды, а также возглавлял молодёжную команду клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая с поста главного тренера «Уфы» ушёл Алексей Стукалов, под руководством которого команда вылетела из премьер-лиги.