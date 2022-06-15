Лион, Франция, , 11:17 — REGNUM В результате произошедшей в ночь на 15 июня перестрелки в районе стадиона «Ла Дюшер» в Лионе погибли два человека и еще два получили ранения. Об этом 15 июня сообщает телеканал BFM.

Перестрелка Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США

«Из четверых человек, попавших под огонь, двое погибли, двое получили ранения, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что очевидцы рассказали, что они слышали не менее трех очередей из автомата и добавляется, на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

При этом телеканал отмечает, что район перестрелки является местом сбыта наркотических веществ и потому, как считают правоохранители, перестрелка может быть следствием конфликта между группировками преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня по меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на предприятии в американском штате Мэриленд