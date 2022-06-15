Грузия и ОАЭ ввели в отношении друг друга безвизовый режим
Тбилиси, 15 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Между Грузией и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) начал действовать безвизовый режим. Об этом сообщает пресс-служба грузинского МИД.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
ОАЭ
«Владельцы ординарных паспортов обеих стран могут въезжать без визы, проезжать транзитом и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда», — говорится в объявлении.
Сообщается, что безвизовый режим ввели в рамках меморандума о взаимопонимании между правительствами Грузии и ОАЭ.
Стоит отметить, что Тбилиси и Абу-Даби договорились введении краткосрочного безвизового режима в марте. Ранее грузинские граждане могли въезжать в Объединённые Арабские Эмираты только по дипломатическим и служебным паспортам.