Тбилиси, 15 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Между Грузией и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) начал действовать безвизовый режим. Об этом сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

«Владельцы ординарных паспортов обеих стран могут въезжать без визы, проезжать транзитом и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда», — говорится в объявлении.

Сообщается, что безвизовый режим ввели в рамках меморандума о взаимопонимании между правительствами Грузии и ОАЭ.

Стоит отметить, что Тбилиси и Абу-Даби договорились введении краткосрочного безвизового режима в марте. Ранее грузинские граждане могли въезжать в Объединённые Арабские Эмираты только по дипломатическим и служебным паспортам.