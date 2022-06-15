Саратовская область, 15 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Житель города Новоузенска Саратовской области при выполнении земляных работ на территории домовладения обнаружил костные останки человека. Проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СКР.

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По предварительным данным, вечером 14 июня хозяин частного домовладения, расположенного по улице Степная, при производстве земляных работ по созданию смотровой ямы на придомовой территории, в земле, на глубине около 1,5 метров обнаружил костные останки человека.

Эксперты осмотрели место происшествия и обнаруженные фрагменты костей. Результаты проведенной экспертизы сверят с базой данных без вести пропавших лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в декабре 2021 года житель Курской области во время рыбалки обнаружил в полимерном мешке костные человеческие останки, предположительно двух человек.

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