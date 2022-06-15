Городищенский район, Волгоградская область, , 11:29 — REGNUM Медики 10 дней боролись за жизнь подростка, упавшего со строящегося здания в Городищенском районе Волгоградской области. Мальчик скончался в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Кран на стройке AKuptsova

По данным следствия, 5 июня 13-летний школьник беспрепятственно прошёл на объект незавершённого строительства — двухэтажное кирпичное строение. Мальчик упал со второго этажа, медики зафиксировали у него закрытую и открытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался 13 июня в больнице.

По факту гибели ребёнка, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначен комплекс судебных экспертиз. В ходе расследования будут установлены лица, которые в нарушение закона не предприняли мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание.