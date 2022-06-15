Джакарта, , 11:13 — REGNUM Секретарь кабинета министров Индонезии Прамоно Анунг затронул проблему сырой нефти, когда его спросили, почему президент Джоко Видодо произвел перестановки в кабинете министров, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

По словам Прамоно Анунга, перестановки в кабинете министров были сделаны для решения существующих проблем.

«Президент вполне понимает существующие проблемы, в том числе проблемы с сырой нефтью, продовольственные вопросы, энергетические вопросы, так что это приоритет, поэтому в кабинете министров есть обновление», — заявил Прамоно Анунг на встрече в президентском дворце.

Политик не захотел раскрывать причины избрания должностных лиц, которые были приведены к присяге.

Президент Индонезии назначит двух министров и трех заместителей министров. Зулкифли Хасан был назначен министром торговли, в то время как Хади Тяхджанто — министром аграрного и территориального планирования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо официально ввел в должность трех заместителей министров в результате перестановок в кабинете министров.

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