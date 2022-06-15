Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбурге женщина не смогла добиться установления отцовства дочери, рождённой в результате ЭКО. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина обратилась в суд. В иске она указала, что дочь родилась в 2021 году с использованием метода ЭКО. При этом был использован генетический материал сожителя, который скоропостижно скончался за два года до рождения ребенка. В 2018 году они совместно предоставили в медицинское учреждение свой генетический материал и дали согласие на его использование.

Женщина просила суд установить факт отцовства ее умершего сожителя в отношении дочери. Установлено, что согласие донора-мужчины на использование его генетического материала было дано до октября 2018 года, вскоре после этого мужчина скончался, согласие не продлив. Заявки на продление хранения эмбриона затем подписывались исключительно матерью.

В судебной инстанции подчеркнули, что при отсутствии обоюдного согласия обоих участников оплодотворения на использование их генетического материала в конкретный период времени, в силу закона, установление факта отцовства исключается.