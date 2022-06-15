Воронеж, , 11:12 — REGNUM Власти Воронежа приняли решение отказаться от размещения нового кладбища на участке в районе Семилукских выселок. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин 15 июня.

Кладбище Марина Каширская © ИА REGNUM

«Принял решение отказаться от размещения нового кладбища на имеющейся земле в районе Семилукских выселок. В городской черте это была единственная территория, которая по своим параметрам — по площади, по действующим ограничениям и т.д. — подходила под такое назначение. Но муниципалитет слышит и слушает людей: мы получали обращения от граждан, проживающих в СНТ по соседству с этим земельным участком, говорили с ними на личных приемах», — уточнил Кстенин.

Мэр пояснил, что он понимает нежелание жителей иметь кладбище в непосредственном соседстве, однако, подчеркнул он, новый погост необходим, иначе уже через несколько лет у жителей города-миллионника просто не будет возможности хоронить родных и близких.

«Поэтому ответственные службы вместе со структурами правительства области все это время продолжали и продолжают сейчас искать варианты для размещения нового кладбища. Это очень непростая работа и пока она не увенчалась успехом, но, в любом случае, новое кладбище в Семилукских выселках организовываться не будет», — написал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по строительству нового городского кладбища в районе Семилукских выселок на окраине Воронежа власти Воронежа сообщили в начале 2022 года. Однако резко против планов мэрии выступили жители и владельцы дач в этом районе.

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