Биробиджан, 15 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Еврейская АО получила дополнительные средства из федерального бюджета. Региону перечислены 1,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе Заксобрания автономии.

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Более миллиарда рублей выделены региону на переселение из аварийного жилья, ещё 350 млн рублей — на строительство и ремонт дорог. На пополнение резервов, которые могут потребовать при ликвидации ЧС, ЕАО получила 13,5 млн рублей.

«Часть денег направлена в социально-бюджетную сферу. Например, более 50 млн рублей предусмотрено на выплату ежемесячного пособия на детей от 7 до 17 лет. Также более 10 млн рублей выделено на медицинскую профилактику и лечение жителей области, в том числе от коронавирусной инфекции», — отметил председатель законодательного органа области Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы в казне Сахалинской области возрастут на 39,1 млрд рублей благодаря изменению курса доллара и росту цен на углеводороды. В основном доходы вырастут благодаря нефтегазовой отрасли.