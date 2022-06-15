Москва, , 11:11 — REGNUM Индексы Уолл-стрит 14 июня закрылись с незначительными изменениями, что можно расценить как стабилизацию после мощного обвала в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Вслед за позитивным стартом, акции попали под давление, а к концу торгов отошли от сессионных минимумов несмотря на дальнейший рост доходности.

Доходность двухлетних облигаций поднялась еще на 15 базисных пунктов, до 3,426%, а в случае с 10-летними трежерис показатель доходности прибавил за день 12 базисных пунктов, достигнув уровня 3,48%.

Примечательно, что доходность 30-летних бумаг повысилась до 3,43% и находится в шаге от инверсии с 2-летними векселями, а для рынков это еще один аргумент в пользу усиления рисков рецессии. S& P 500 просел на 0,4%, Nasdaq прибавил 0,2%, а Dow Jones подешевел на 0,5%.

Высокотехнологичный индекс тестирует 200-недельную скользящую среднюю впервые с начала пандемии, и пробой этой линии способен усилить техническое давление на индекс.

Азиатские площадки тоже провели сессию в смешанных чувствах — нервозность в рядах инвесторов нарастает по мере приближения решения Федрезерва. Участники рынка гадают, ограничится ли повышение ставки 0,5% или же регулятор решится на 0,75%.

Несмотря на то, что второй вариант уже практически полностью учтен в ценах, реализация такого шага негативно отразится на самочувствии рисковых активов и будет воспринята не только как решительная мера в борьбе с инфляцией, но и как признак паники в рядах FOMC.

Китайский Shanghai Composite набрал чуть боле 1% после публикации официального отчета, отразившего восстановление промышленного производства в мае по мере смягчения коронавирусных ограничений.

Гонконгский Hang Seng потяжелел на 1,15%, а японский Nikkei 225 снизился на аналогичную величину, тогда как иена, отметившись на новых 20-летних минимумах, перешла к восстановлению на фоне общего отступления доллара.

Фьючерсы Европы и США торгуются на положительной территории, сигнализируя о дальнейшем улучшении настроений инвесторов. Впрочем, это не значит, что следует ожидать ралли в краткосрочной перспективе — игроки будут действовать осторожно в ожидании вердикта ФРС.

Доллар, обновивший накануне очередные многолетние максимумы, отступает на частичной фиксации прибыли. Индекс USD продвинулся до 105.65, прежде чем перейти к локальному откату, вернувшему котировки под отметку 105.00 перед началом европейской сессии.

Дальнейшую динамику «американца» определит Федрезерв, а на данный момент дополнительное давление на USD оказывает внушительный отскок евро, который бурно отреагировал на новость о внеплановом заседании ЕЦБ, которое состоится сегодня.

Регулятор намерен обсудить распродажи на рынке облигаций и, возможно, подаст свежие сигналы о перспективах монетарной политики. Так, едва нарушив целостность уровня 1.0400, единая валюта взлетела в район ближайшего сопротивления 1.0500, которое умерило пыл покупателей.

Сочетание экстренного совещания ЕЦБ и решения ФРС по ставке обеспечит, как минимум, волатильные торги основной валютной паре в ходе предстоящих сессий, но повышательные риски для евро по-прежнему ограничены, а признаки стабилизации фондовых рынков могут оказаться ложными и смениться новым всплеском волатильности», — пояснил эксперт.

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