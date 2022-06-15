Москва, 15 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Российское образование не сможет оперативно полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил замглавы Минобрнауки России Пётр Кучеренко в ходе круглого стола фракции КПРФ в Госдуме.

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«Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин», — отметил Кучеренко.

Прежде всего, по его словам, из-за того, что «несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить».

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В Госдуме 27 июня пройдут большие парламентские слушания, где планируется обсуждать стратегию развития высшей школы на фоне исключения российских вузов из Болонской системы.