Уфа, 15 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Компенсировать до 50% затрат, связанных с приобретением автолавок, намерены предпринимателям в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Автолавки ведут торговлю для населения

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен 14 июня на заседании регионального правительства.

По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, предоставление субсидий на покупку специального автотранспорта для осуществления выездной торговли является антикризисной мерой, которая направлена на поддержку организаций потребительской кооперации.

«В республике почти 40% населения проживает в сельской местности. В силу территориальной отдаленности порядка одной тысячи из них не охвачены торговым обслуживанием. Поэтому важной социальной задачей является обеспечение доступности для населения товаров первой необходимости и продуктов питания. Наиболее оптимальное решение — развитие выездной торговли посредством автолавок», — приводит пресс-служба его слова.

По словам министра торговли и услуг региона Алексея Гусева, потребность в организации торгового обслуживания в отдаленных и труднодоступных деревнях и селах на уровне муниципальных образований в настоящее время весьма высокая.

«Для охвата всех населенных пунктов торговым обслуживанием требуется организация мобильной торговли посредством автолавок», — заявил он.

Отмечается, что для обеспечения более 220 маршрутов движения автолавок, протяженностью свыше 15 тысяч км, на первом этапе нужно закупить не менее 12 автолавок.

Гусев отметил, что принятие соответствующего постановления позволит предпринимателям компенсировать до 50% затрат, связанных с закупкой автолавок и в соответствии с условиями постановления, обеспечит на период пяти лет осуществление выездной торговли этими предпринимателями в населенные пункты неохваченные торговым обслуживанием.

«Реализация данного постановления позволит обеспечить торговым обслуживанием 350 населенных пункта с населением более 33 тысяч человек, создать более 25 новых рабочих мест и в целом повысить уровень и качество жизни в данных населенных пунктах», — пояснил он.

Назаров предложил одобрить данный проект постановления правительства региона.

«Это также придаст импульс развитию личных подсобных хозяйств за счет механизма гарантированного сбыта выращенной продукции», — заявил премьер-министр региона.