Москва, , 11:09 — REGNUM Поток мирных жителей, выходящих с территории завода «Азот» в Северодонецке, где их удерживают киевские боевики, может возрасти в случае, если этот процесс 15 июня будет проходить спокойно и без провокаций. Об этом 15 июня написал посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

Как напомнил посол республики, накануне командование войск ЛНР и России предложило заблокированным на заводе «Азот» украинским нацистам прекратить огонь, выпустить удерживаемых ими мирных граждан по коридору в сторону Сватово, а самим сложить оружие и сдаться.

«Учитывая «опыт «Азовстали», боевики могут сегодня начать выпускать «пробные партии» мирных по коридору и группы боевиков с белым флагом. Если все пройдет спокойно и без провокаций, исходящий поток должен увеличиться», — отметил в своем сообщении Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек пострадал при обстреле села Луганское под Донецком украинскими силовиками.