Ижевск, , 11:08 — REGNUM Ещё одна жительница Удмуртии привлечена к административной ответственности по статье ст.20.3.3. КоАП РФ за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Танк ВС России во время спецоперации на Украине © Министерство обороны РФ

По данным ведомства, 22-летняя девушка в торговом зале одного из супермаркетов Ижевска распространила имитации ценников с надписями, направленными на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации.

Судом ей назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воткинске мужчина в общественном месте сорвал со стены дома баннер с символикой «Z», облил его жидкостью для розжига и поджег. По итогам рассмотрения дела суд оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей.

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