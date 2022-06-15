Донецк, 15 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщает 15 июня представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:35 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Верхнеторецкое: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 64 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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