Махачкала, , 11:06 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, который стартовал 15 июня, впервые представлен стенд Дагестана. Делегацию республики возглавляет на форуме глава субъекта РФ Сергей Меликов. Дагестан планирует подписать 15 соглашений о сотрудничестве, в том числе с рядом ведущих банков и «РЖД», сообщили в пресс-службе администрации руководителя региона.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

«В рамках форума Дагестан планирует заключить 15 соглашений о сотрудничестве, которые затрагивают самые разные сферы: экологию, науку, финансовую систему, телекоммуникации, дорожную инфраструктуру, культуру, туризм. Так, на полях ПМЭФ-2022 будут подписаны соглашения с Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк», группой компаний «Газпром», ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Помимо этого, состоятся встречи с руководством делегаций из республик Коми и Калмыкии, на которых будут подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве.