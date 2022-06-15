Махачкала, 15 июня 2022, 11:06 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, который стартовал 15 июня, впервые представлен стенд Дагестана. Делегацию республики возглавляет на форуме глава субъекта РФ Сергей Меликов. Дагестан планирует подписать 15 соглашений о сотрудничестве, в том числе с рядом ведущих банков и «РЖД», сообщили в пресс-службе администрации руководителя региона.
Помимо этого, состоятся встречи с руководством делегаций из республик Коми и Калмыкии, на которых будут подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве.