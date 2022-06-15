Москва, , 11:06 — REGNUM Для того, чтобы в РФ из-за нехватки импортных комплектующих не произошло массового закрытия предприятий, властям страны необходимо действовать в режиме мобилизационной экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил главный научный сотрудник института финансово-промышленной политики финансового университета при правительстве РФ Юрий Богачев.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Во-первых, следует провести мониторинг по зарубежным поставкам комплектующих из дружественных нам стран (Китай, Индия, Индонезия) с целью расширения номенклатуры поставляемой продукции и увеличения масштаба поставок, — сказал Богачев. — Во-вторых, надо провести исследования возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса организовать в необходимом масштабе производство комплектующих для обеспечения потребностей внутреннего рынка России. В-третьих, организовать производство сложной машиностроительной продукции на основе кооперации российских предприятий и предприятий дружественных стран. В-четвертых, создать центр координации по решению проблемы обеспечения внутреннего рынка сложной машиностроительной продукцией на основе ведущих специалистов по разработке, организации производства».

По его словам, если оперативно сделать всё это, то для стабилизации внутреннего рынка потребуется около года.

«Только проведение указанных выше мероприятий позволит преодолеть риски массовой безработицы и масштабного закрытия предприятий, — сказал Богачев. — Причем действовать необходимо в режиме мобилизационной экономики. Исторический опыт свидетельствует, что рынок не в состоянии решить указанные выше проблемы оперативно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в сентябре–октябре 2022 года безработица в России может в пике достигать 1,2 млн человек.