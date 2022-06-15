Курган, , 11:04 — REGNUM Курганская область вошла в десятку регионов по количеству самоходных машин — тракторов и другой сельскохозяйственной техники, прошедшей технический осмотр. Рейтинг составило Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает оперативный штаб региона.

Сельскохозяйственная техника российского производства Minpromtorg.gov.ru

Курганская область расположилась на восьмой строчке рейтинга. В Курганской области проведён техосмотр 61,3% от зарегистрированной сельхозтехники, при среднем показателе по России — 42%

«В Курганской области при приобретении техники и оборудования для производства овощей, зерновых и зернобобовых культур возмещается 30% от затрат, для производства, хранения и переработки ягод или фруктов — 70%. Также аграрии активно пользуются возможностью получить субсидию за первый взнос на оборудование, приобретенное по договору лизинга. В этом году около 30 сельхозпредприятий уже приобрели технику и оборудование в лизинг с возмещением первоначального взноса», — прокомментировал результаты рейтинга директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.