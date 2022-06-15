Курган, 15 июня 2022, 11:04 — REGNUM Курганская область вошла в десятку регионов по количеству самоходных машин — тракторов и другой сельскохозяйственной техники, прошедшей технический осмотр. Рейтинг составило Министерство сельского хозяйства РФ, сообщает оперативный штаб региона.

Сельскохозяйственная техника российского производства
Сельскохозяйственная техника российского производства
Minpromtorg.gov.ru

Курганская область расположилась на восьмой строчке рейтинга. В Курганской области проведён техосмотр 61,3% от зарегистрированной сельхозтехники, при среднем показателе по России — 42%

«В Курганской области при приобретении техники и оборудования для производства овощей, зерновых и зернобобовых культур возмещается 30% от затрат, для производства, хранения и переработки ягод или фруктов — 70%. Также аграрии активно пользуются возможностью получить субсидию за первый взнос на оборудование, приобретенное по договору лизинга. В этом году около 30 сельхозпредприятий уже приобрели технику и оборудование в лизинг с возмещением первоначального взноса», — прокомментировал результаты рейтинга директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.