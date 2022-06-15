Тбилиси, 15 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. При въезде в Грузию иностранным гражданам с 15 июня не нужно предъявлять сертификат о прививке от COVID-19 или результаты ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Сообщается, что власти отменили постановление о карантинных мерах. До этого иностранным гражданам без указанных документов приходилось пять дней пробыть в изоляции. Основную часть антиковидных ограничений в стране отметили 1 марта.

Напомним, в Грузии начался туристический сезон. В правительстве ищут способы восстановить поток туристов до показателей, которые были до объявления пандемии. По итогам мая это удалось сделать на 60 — 70%.