Москва, 15 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. США не в первый раз использует стратегию «политический лидер — козёл отпущения», стратегия будет применена в отношении президента Украины Владимира Зеленского, отметила депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия»).

Pavel Starikov Мария Бутина

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«У нас для «господина Зеленского» плохие новости, ведь стратегия «политический лидер — козёл отпущения» не впервой используется американцами для того, чтобы оправдать очередное поражение в военном конфликте», — отметила Бутина в телеграм-канале.

В качестве примера она привела Вьетнам — тогда, осознав, что поражение неизбежно, США также отыграли тему: «ошибочная стратегия и катастрофически плохое руководство страной имели решающее значение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, The New York Times со ссылкой на «некоторых западных лидеров» пишет, что «у г-на Зеленского может не быть жизнеспособной стратегии для победы в войне». Издание отмечает, что главы военных министерств стран-членов НАТО всё чаще высказывают сомнения в необходимости продолжать поставки тяжёлого вооружения по просьбе киевского режима.