Канберра, 15 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Поклонники американского актёра Тома Хэнкса заметили, что у него тряслись руки во время выступления в Австралии. Об этом 15 июня пишет Daily Mail.

Том Хэнкс

Как отмечает издание, во время речи правая рука Хэнкса дрожала, держа микрофон, — артист пытался остановить тремор, перекладывая микрофон в левую руку. Однако происходящее заметили гости мероприятия, которое было посвящено выходу картины об Элвисе Пресли режиссёра База Лурмана.

ИА REGNUM напоминает, что Том Хэнкс сыграл менеджера Пресли, полковника Тома Паркера, в биографической картине «Элвис» с Остином Батлером в главной роли. Премьера фильма состоялась 25 мая 2022 года на Каннском кинофестивале.