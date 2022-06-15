Тегеран, 15 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 15 июня агентство Fars.

Yaelo Землетрясение

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился возле порта Чарак в провинции Хормозган, очаг залегал на глубине 8 км.

Информации о последствиях землетрясения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Ирана.

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