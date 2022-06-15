Ярославль, , 11:10 — REGNUM В Пошехонье Ярославской области изменили срок завершения работ по проекту благоустройства исторической части города — «Город пяти рек и семи мостов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Благоустройство в Пошехонье yarnews.net

Напомним, ранее срок сдачи объекта уже сдвигали. Сначала по условиям муниципального контракта работы планировались завершить в ноябре 2021 года, однако этого не произошло. Новый срок в марте назвала директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова — 1 июня 2022 года. Сейчас степень готовности объекта оценивается в 75 процентов.

«В 2021 году Правительством области была проведена работа по переносу срока реализации проекта на 2022 год, утвержден и согласован Минстроем России график выполнения мероприятий со сроком выполнения работ по проекту — 30.06.2022. В настоящее время работы на объекте активно ведутся. Производится завоз грунта, сыпучих материалов, установка сцены, мачт освещения, замена потрескавшейся плитки», — сообщили в правительстве Ярославской области.

При этом по условиям соглашений реализовать проект можно до 1 сентября 2022 года.

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