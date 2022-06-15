Ярославль, 15 июня 2022, 11:10 — REGNUM В Пошехонье Ярославской области изменили срок завершения работ по проекту благоустройства исторической части города — «Город пяти рек и семи мостов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Напомним, ранее срок сдачи объекта уже сдвигали. Сначала по условиям муниципального контракта работы планировались завершить в ноябре 2021 года, однако этого не произошло. Новый срок в марте назвала директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова — 1 июня 2022 года. Сейчас степень готовности объекта оценивается в 75 процентов.
При этом по условиям соглашений реализовать проект можно до 1 сентября 2022 года.
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