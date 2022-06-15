Псков, 15 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. На Псков обрушились сильные ливни, по городу прошел ночной ураган. От непогоды пострадали автомобили и электрические провода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил 15 июня глава администрации города Борис Ёлкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дерево упавшее на автомобиль

Он отметил, что непогода в Пскове не прекращается уже вторые сутки. На ликвидацию последствий непогоды мобилизованы коммунальные службы. При этом они перешли в усиленный режим работы.

«По данным Единой дежурной диспетчерской службы, на 8:00 в городе зафиксировано подтопление 15 дорог, 4 протечки кровли, падение 18 деревьев. Повреждено 8 автомобилей и 3 электропровода», — сообщил Борис Ёлкин.

Как сообщает Псковское агентство информации, несмотря на масштаб этих последствий, начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова назвала сильные осадки классической июньской погодой в регионе. При этом издание сообщило, что повалено уже 20 деревьев.

За сутки на город обрушилось 68 миллиметров осадков, в других районах региона меньше, не более 30. Между тем ГУ МЧС по региону предупреждает, что сильный дождь сохранится и 15 июня. Ведомство советует оставаться дома или на работе в случае обильных осадков.