Луганск, , 11:00 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики нанесли новые потери украинским войскам, сообщил 15 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что в ходе боестолкновений за последние сутки уничтожено 32 украинских националиста. Кроме того, силы Народной милиции вывели из строя четыре БТР и семь единиц автотехники.

Противник продолжил обстрелы жилых территорий. В частности, нанесён удар ракетой «Точка-У» по населённому пункту Сватово. Тяжёлые ранения получил ребёнок 2011 года рождения.