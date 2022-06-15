Рига, , 10:59 — REGNUM Возможность возобновления поставок российского природного газа не рассматривают латвийские власти. Об этом 15 июня заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью испанской газете El Pais.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш Ieva Ābele, Saeima

Как утверждает Кариньш, антироссийские санкции ЕС «оказывают влияние», однако большая часть стран сообщества продолжает покупать голубое топливо у России, что «позволяет поддерживать стабильность рубля», а также финансировать спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Необходимо найти способ договориться о том, как включить газ в санкции. Около 90% того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать», — сказал латвийский премьер-министр.

«Мы не рассматриваем такой вариант (возобновление импорта российского газа — ред.). У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», — также пояснил он.

Также Кариньш добавил, что в данный момент оборонная стратегия для Прибалтики и Польши при нападении на эти страны допускает потерю части их территории, «чтобы потом ее вернуть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерству финансов США пришлось расширить штат персонала, чтобы разрабатывать меры против России с связи с конфликтом на Украине.