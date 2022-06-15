Бухарест, 15 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Черном море неподалеку от порта Констанца на юго-востоке Румынии спасатели обнаружили фрагменты плота с военными знаками отличия. Об этом 15 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Черное море. Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительным данным, на плавательном средстве не было людей и каких-либо документальных свидетельств о его принадлежности. Плот был доставлен в Констанцу.

Другой информации нет.

Ведется следствие.