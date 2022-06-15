Оренбург, 15 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Оренбурге местная жительница стала жертвой мошенничества и лишилась почти 3 млн рублей, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным ведомства, незнакомец по телефону предложил женщине заработок на бирже. Оренбурженка согласилась на предложенные условия. В результате оформила несколько кредитов разных банках. Кроме того, взяла в долг у сестры почти 1 млн рублей.

Денежные средства горожанка внесла на свой брокерский счёт. Когда же женщина решила вывести свои деньги с фондового рынка, то не смогла это сделать. Указанный незнакомцем код оказался не верным. Оренбурженка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

«Если не хочешь стать жертвой мошенников — подпишись на канал в мессенджере «Телеграм» — «Мы вместе!». Обезопась себя и своих близких! Группа создана с целью информирования населения о том, как не стать жертвами мошенников, где размещается информация об основных способах хищений денежных средств граждан», — сказали в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

.