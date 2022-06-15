Екатеринбург, 15 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Нападению с ножом на прохожих в парке возле университета путей сообщения в Екатеринбурге предшествовал конфликт пьяного гражданина с пожилым человеком. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, мужчина рыбачил на берегу реки. В этот момент на него напал дебошир и стал избивать. На помощь пострадавшему пришёл мужчина 1983 года. В ответ нападавший смертельно ранил его ножом.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что подозреваемый ранее был судим. Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло вечером 12 июня.