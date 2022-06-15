Саранск, , 10:57 — REGNUM В отношении 45-летнего жителя города Инсара возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки. Об этом сообщает следственное управления СКР по Мордовии.

Взятка 34.мвд.рф

По данным следствия, вечером 7 июня мужчина пытался в служебном кабинете дать взятку сотруднику ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» в размере 200 тыс. рублей. Таким образом он пытался избежать ответственности за административное правонарушение — управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако правоохранитель от денег отказался, а мужчина был задержан.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается проведение всех необходимых мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовские следователи проведут доследственную проверку в связи с появившимися публикациями о получении взятки сотрудниками ГИБДД. Якобы сотрудники ГИБДД в ходе несения службы на пункте контроля рядом с посёлком Самбек потребовали, а затем получили незаконное денежное вознаграждение за проезд автомобиля.

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