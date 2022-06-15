Владикавказ, 15 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии разоблачили валютных мошенников, организовавших незаконную банковскую деятельность недалеко от пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс». За два года, пока не попали в поле зрения правоохранителей, они смогли заработать 261 млн рублей на незаконном обмене валюты.

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В отношении двоих граждан, в том числе 28-летнего мужчины и 43-летней женщины, было возбуждено уголовное дело, сообщили 15 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону. Как было установлено в ходе расследования, организатор преступления снял в аренду помещение на территории административного здания таможенного терминала в районе населенного пункта Верхний Ларс. Он разместил в нем оборудование и технику и нанял пособницу, которая с начала 2020 года по 6 февраля 2022 года продавала и покупала с соблюдением конспирации у граждан иностранную валюту в незаконном обменном пункте.

Общая сумма незаконного дохода составила 261 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.