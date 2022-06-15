Цхинвал, 15 июня, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева в Москву не следует рассматривать как намерение в ближайжее время провести референдум о присоединении республики к России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Presidentruo.org Флаги России и Южной О сетии

Аслан Рубаев Это связано с тем, что Гаглоев уже избрался, и поэтому совершенно закономерно, что ему нужно было совершить первый официальный межгосударственный визит именно в Москву. И вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России ещё витает в воздухе. И, скорее всего, это больше визит знакомства, так как только что избранному президенту нужно, что называется, наладить мосты сверить часы, представить Москве свой кабинет министров, свою политическую программу для дальнейшего сотрудничества. Я не думаю, что в ближайшее время намечена какая-то «дорожная карта» про проведению референдума и вхождению в состав России. Убеждён, что время для этого ещё не пришло. Сейчас достаточно тяжёлая международная обстановка, и необходимо не испортить отношения с Грузией, которая не присоединилась к жёсткой на государственном уровне антироссийской риторике. Поэтому для проведения референдума сейчас не лучшее время. Конечно же, работать над этим стоит, но не сейчас.

Напомним, что новоизбранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил решение своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении республика в состав России.