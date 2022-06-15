Ульяновск, 15 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В исправительной колонии в Ульяновске заключённый предстал перед судом за участие в массовых беспорядках. По данному делу вынесен обвинительный приговор, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний мужчина. Правоохранители установили, что 25 сентября 2021 года осуждённый на территории колонии № 4 участвовал в массовых беспорядках, «сопровождавшихся погромами, в результате которых повреждено имущество учреждения на общую сумму свыше 300 тыс. рублей».

В управлении отмечают, что обвиняемый имел около 300 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка отбывания наказания.

Суд признал заключённого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). Приговором суда ему назначено три года колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске вынесен приговор по уголовному делу о дезорганизации деятельности одного из следственных изоляторов: четыре фигуранта дела получили от двух лет до двух лет и шести месяцев лишения свободы.

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