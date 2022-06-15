Михайловский район, Рязанская область, 15 июня 2022, 10:57 — REGNUM Водитель грузовика, устроивший 15 июня массовую аварию под Рязанью, скорее всего, уснул за рулём, прокомментировал ДТП начальник ГИБДД региона полковник полиции Сергей Романов.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля двигался со стороны Тамбова в Москву. Он столкнулся с попутными транспортными средствами — микроавтобусом и пятью автомобилями. На месте погибли три человека.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром на 224-м километре автодороги Р-22 «Каспий».
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