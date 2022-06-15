Михайловский район, Рязанская область, 15 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Водитель грузовика, устроивший 15 июня массовую аварию под Рязанью, скорее всего, уснул за рулём, прокомментировал ДТП начальник ГИБДД региона полковник полиции Сергей Романов.

https://62.мвд. рф/ ДТП с грузовиком в Михайловском районе Рязанской области

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля двигался со стороны Тамбова в Москву. Он столкнулся с попутными транспортными средствами — микроавтобусом и пятью автомобилями. На месте погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром на 224-м километре автодороги Р-22 «Каспий».