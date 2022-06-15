Бухарест, 15 июня 2022, 10:53 — REGNUM Присутствие французских войск на территории Румынии является «фундаментальным фактором» защиты восточных рубежей НАТО, и Париж сделает все возможное для укрепления своих подразделений в регионе. Об этом в ходе визита на румынскую военную авиабазу им. Михаила Когэлничану заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает 15 июня бухарестская газета Jurnalul.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Elle.fr

По словам Макрона, от эффективного сотрудничества Бухареста и Парижа в оборонной сфере «не в последнюю очередь зависит будущее Североатлантического альянса».

«Мы взяли на себя уникальное обязательство в отношении нашего авторитета и защиты», — отметил, в частности, он.

Сколько именно французских военных в ближайшее время могут дополнительно прибыть в Румынию, глава французского государства не уточнил.

Напомним, Э. Макрон находится в Румынии с двухдневным официальным визитом. В ходе своего пребывания в Бухаресте и Констанце он встретился с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром страны Николае Чукэ и рядом депутатов парламента Румынии.