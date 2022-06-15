Бухарест, 15 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Присутствие французских войск на территории Румынии является «фундаментальным фактором» защиты восточных рубежей НАТО, и Париж сделает все возможное для укрепления своих подразделений в регионе. Об этом в ходе визита на румынскую военную авиабазу им. Михаила Когэлничану заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает 15 июня бухарестская газета Jurnalul.

Elle.fr Эммануэль Макрон

По словам Макрона, от эффективного сотрудничества Бухареста и Парижа в оборонной сфере «не в последнюю очередь зависит будущее Североатлантического альянса».

«Мы взяли на себя уникальное обязательство в отношении нашего авторитета и защиты», — отметил, в частности, он.

Сколько именно французских военных в ближайшее время могут дополнительно прибыть в Румынию, глава французского государства не уточнил.

Напомним, Э. Макрон находится в Румынии с двухдневным официальным визитом. В ходе своего пребывания в Бухаресте и Констанце он встретился с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром страны Николае Чукэ и рядом депутатов парламента Румынии.