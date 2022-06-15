* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 15 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Афганистане в результате возникновения напряжённости из-за пастбищ между кочевниками и сельскими жителями в районе Бахаи уезда Навур талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили комиссию для расследования этого вопроса.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Пастбище для коз

В копии отчёта талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попавшей в газету «8 Собх», говорится, что кочевники захватили пастбища местного населения, угрожали людям оружием и открыли по ним огонь.

Также отмечается, что кочевники даже избили солдат талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прибыли из уездного центра, чтобы разобраться в проблеме. Согласно отчёту, кочевники не желают сдавать оружие и всегда применяли силу в подобных случаях.

В последние месяцы поступали многочисленные сообщения о вторжениях кочевников в районы проживания оседлого населения в центральном Афганистане.