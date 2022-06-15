Москва, , 10:51 — REGNUM Российским строителям, которые будут принимать участие в восстановлении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), будет выплачиваться повышенная зарплата. Об этом 15 июня рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ.

Строительство дома Пресс-служба администрации Липецкой области

«Для специалистов, участвующих в восстановлении населенных пунктов Донбасса, помимо страхования жизни и здоровья, предусмотрен повышающий коэффициент для расчета заработной платы», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Кроме того, в Минстрое рассказали, что ранее был подписан указ президента России о социальных гарантиях командированных сотрудников для восстановления ДНР и ЛНР и на его основании было выпущено постановление правительства РФ о правилах назначения и осуществления единовременных выплат.

При этом также в российском ведомстве уточнили, что граждане ДНР и ЛНР смогут принять участие в программах переобучения на строительные специальности на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минстрое России заявили, что на темпах объемах и строительства в России не отразится восстановление территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.