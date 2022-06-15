Москва, 15 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Весной 2022 года в РФ на рынке жилья образовался перекос между спросом и предложением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России снизилась средняя стоимость вторичного жилья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Весной 2022 года мы могли наблюдать достаточно высокую ключевую ставку ЦБ РФ, которая привела к тому, что кредиты сильно подорожали и стали практически недоступны для населения, — сказала Ермилова. — Поэтому возник перекос между спросом и предложением. Предложения много. А спроса — нет. Население просто не желало столь дорого покупать жилье. В связи с этим перед теми, кто хотел побыстрее продать «вторичку», встал вопрос о возможности снизить цену. Если эта ситуация продолжится, то востребованность такого жилья может повыситься, притом что сейчас у нас более дешевое кредитование. Если же спрос не будет расти, то продавцам придётся снижать и снижать цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал о том, как, скорее всего, поведут себя потенциальные покупатели жилья в РФ летом и осенью 2022 года.