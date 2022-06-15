Уфа, , 10:56 — REGNUM Из Уфы намерены увеличить число авиарейсов в Казань. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Самолет PublicDomainPictures

Сообщается, что с 19 июня авиакомпания «ЮВТ АЭРО» планирует начать выполнять программу полетов по новому направлению Уфа — Казань — Уфа, увеличивая количество полетов из аэропорта Уфы в столицу Татарии до восьми раз в неделю.

Отмечается, что рейсы планируют выполнять одни раз в неделю по воскресеньям на Bombardier CRJ2, вместимостью 50 мест. Сообщается, что ежедневные полеты из Уфы в Казань осуществляет авиакомпания «ЮТэйр».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы запустят прямые авиарейсы в казахстанский Актау.