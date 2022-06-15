Уфа, 15 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Из Уфы намерены увеличить число авиарейсов в Казань. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

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Сообщается, что с 19 июня авиакомпания «ЮВТ АЭРО» планирует начать выполнять программу полетов по новому направлению Уфа — Казань — Уфа, увеличивая количество полетов из аэропорта Уфы в столицу Татарии до восьми раз в неделю.

Отмечается, что рейсы планируют выполнять одни раз в неделю по воскресеньям на Bombardier CRJ2, вместимостью 50 мест.Сообщается, что ежедневные полеты из Уфы в Казань осуществляет авиакомпания «ЮТэйр».

РанееИА REGNUMсообщало о том, что из Уфы запустят прямые авиарейсы в казахстанский Актау.