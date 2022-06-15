Саранск, , 10:49 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и фактического руководителя двух коммерческих организаций по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Налоги Chris Potter

По данным следствия, в качестве главы двух коммерческих организаций обвиняемый уклонился от уплаты налогов путем внесения ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС (налогу на добавленную стоимость) за два квартала. В результате сумма неуплаченных налогов составила 64 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил 5 млн рублей. В качестве обеспечительных мер на земельный участок и нежилое здание в Московской области, принадлежащие ему, наложен арест.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фирмы, занимающейся закупками и продажей рыбной продукции в Камчатском крае, обвиняется в уклонении от уплаты свыше 89 млн рублей налогов. Возбуждено уголовное дело.

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