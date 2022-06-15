Южно-Сахалинск, , 10:49 — REGNUM Правительство Сахалинской области определило направления, по которым могут расходоваться средства из резервного фонда региона. В том числе деньги на правят на гуманитарную и другую помощь населению Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщило 15 июня SAKHALIN. INFO.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Сахалин взял шефство над городом в Донбассе

«На реализацию мероприятий, проводимых в рамках оказания гуманитарной или иной помощи в случаях, предусмотренных международными документами Российской Федерации, решениями оперативного штаба Сахалинской области по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях, нуждающихся в восстановлении и обеспечении жизнедеятельности населения», — говорится в документе.

Кроме того, средства могут быть израсходованы на финансирование контрактов, которые стали дороже из-за санкций, непредвиденные и срочные расходы, стабилизацию экономической обстановки, борьбу с болезнями животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что Сахалин примет активное участие в восстановлении города Шахтёрск в Донецкой Народной Республике. Намерение сотрудничать во всех видах деятельности — социальной политике, медицине, образовании и ЖКХ — анонсировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.