Донецк, , 10:56 — REGNUM Один человек пострадал при обстреле села Луганское под Донецком украинскими силовиками. Об этом сообщает 15 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что пострадала женщина 1954 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли село Луганское в Петровском районе Донецка 14 июня в 18:45. С позиций в Новомихайловке по селу выпустили пять ракет системы БМ-21 «Град».

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