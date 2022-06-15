Элиста, , 10:49 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили четыре человека, выписаны с выздоровлением два ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 15 июня.

Коронавирус Permkrai.ru

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 16 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 51 686 носителей коронавируса, вылечились 50 750 ковид-пациентов. Всего зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.