Рустави, Грузия, 15 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Национальном парке Алгети в Грузии через каньон Дашбаши израильская компания Kass Land возвела 240-метровый стеклянный мост. Об этом сообщает грузинской «Общественное телевидение».

Цитата из видео «KASS LAND — არწივის ფრენის სიმაღლით დანახული წალკის კანიონო» пользователя KASS LAND • წალკის კანიონი • Tsalka Canyon Стеклянный мост через каньон Дашбаши в Грузии

«Мост, посередине которого находится стеклянный кафе-бар, уже завершен, — сказала гендиректор Kass Land Екатерина Тордия. — Это удивительное строение, имеющее статус самого высокого ресторана, висящего на мосту, мы скоро увидим в Книге рекордов Гиннесса».

Сообщается, что мост открыли для туристов 15 июня. В тожественной церемонии открытия моста принимали участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица.

По словам Тордия, инвестиции в Национальный парк Алгети продолжатся. Планируется построить аквапарк, который будет одним из самых больших в Европе.

Стоит отметить, что строительство моста через каньон Дашбаши началось в декабре 2019 года. Завершить объект планировали в августе 2020 года.