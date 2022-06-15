Лас-Вегас, США, 15 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» стал канадский специалист Брюс Кэссиди, ранее возглавлявший «Бостон Брюинз». Об этом 15 июня сообщила пресс-служба клуба.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»

Кэссиди стал третьим главным тренером в истории «Вегаса», который выступает в НХЛ с 2017 года.

До 2020 года команду тренировал Жерар Галлан, под руководством которого клуб в дебютном сезоне дошёл до финала Кубка Стэнли. С 2020 по 2022 год главным тренером был Питер Дебур.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня «Бостон» отправил Кэссиди в отставку с поста главного тренера, который он занимал с февраля 2017 года. Под его руководством команда в 2019 году дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Сент-Луису». В сезоне 2021/22 «Бостон» занял шестое место в Восточной конференции, а в плей-офф проиграл «Каролине» в первом раунде.