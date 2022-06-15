Франкфурт-на-Майне, Германия, , 10:48 — REGNUM Европейский центральный банк созывает внеочередное заседание своего совета управляющих для обсуждения недавнего падения на рынках облигаций, сообщает 15 июня Financial Times.

Европейский центральный банк JIP

«Совет управляющих проведет специальное заседание в среду [15 июня], чтобы обсудить текущие рыночные условия», — заявил представитель ЕЦБ.

Этот шаг подкрепил ожидания инвесторов, что ЕЦБ готовится объявить о новых мерах того, чтобы не допустить кризиса задолженности в европейском регионе вследствие недавнего падения облигаций некоторых стран.

Нервозность инвесторов связана с опасениями, что центробанк будет ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно, чем ожидалось ранее.

Евро отыграл часть недавних потерь, поднявшись на 0,5 процентных пункта по отношению к доллару в начале среды 15 июня после того, как новостные ленты сообщили о заявлении ЕЦБ.

Стоимость заимствований для стран с большой задолженностью, таких как Италия и Испания, подскочила до восьмилетних максимумов после того, как ЕЦБ на прошлой неделе дал сигнал о прекращении ультрамягкой денежно-кредитной политики последнего десятилетия, объявив о планах прекратить покупку новых облигаций и приступить к повышению процентных ставок.

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