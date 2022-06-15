Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Европейский центральный банк созывает внеочередное заседание своего совета управляющих для обсуждения недавнего падения на рынках облигаций, сообщает 15 июня Financial Times.

JIP Европейский центральный банк

«Совет управляющих проведет специальное заседание в среду [15 июня], чтобы обсудить текущие рыночные условия», — заявил представитель ЕЦБ.

Этот шаг подкрепил ожидания инвесторов, что ЕЦБ готовится объявить о новых мерах того, чтобы не допустить кризиса задолженности в европейском регионе вследствие недавнего падения облигаций некоторых стран.

Нервозность инвесторов связана с опасениями, что центробанк будет ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивно, чем ожидалось ранее.

Евро отыграл часть недавних потерь, поднявшись на 0,5 процентных пункта по отношению к доллару в начале среды 15 июня после того, как новостные ленты сообщили о заявлении ЕЦБ.

Стоимость заимствований для стран с большой задолженностью, таких как Италия и Испания, подскочила до восьмилетних максимумов после того, как ЕЦБ на прошлой неделе дал сигнал о прекращении ультрамягкой денежно-кредитной политики последнего десятилетия, объявив о планах прекратить покупку новых облигаций и приступить к повышению процентных ставок.